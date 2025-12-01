به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،دوتیم مس سونگون ورزقان و گهرزمین سیرجان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال عصر یکشنبه ۹ آذر در سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برتری ۳ بر ۲ میزبان به پایان رسید.

سالار آقاپور (۲) و امیرحسین غلامی برای گهر زمین گلزنی کردند و گل‌های مس توسط مهدی مهدی خانی و بهروز عظیمی به ثمر رسید.

دیگر نماینده استان تیم فولاد زرند ایرانیان در قزوین رو در روی تیم پردیس قرار گرفت که این دیدار ۲ – ۲ مساوی به پایان رسید.

با این نتایج گهر زمین با ۳۵ و فولاد زرند با ۲۷ امتیاز به ترتیب در رده‌های سوم و چهارم جدول باقی ماندند.