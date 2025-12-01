پخش زنده
گهرزمین سیرجان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال تیم مس سونگون ورزقان را با شکست بدرقه کرد وفولاد زرند برابر نماینده قزوین مساوی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،دوتیم مس سونگون ورزقان و گهرزمین سیرجان در هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال عصر یکشنبه ۹ آذر در سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برتری ۳ بر ۲ میزبان به پایان رسید.
سالار آقاپور (۲) و امیرحسین غلامی برای گهر زمین گلزنی کردند و گلهای مس توسط مهدی مهدی خانی و بهروز عظیمی به ثمر رسید.
دیگر نماینده استان تیم فولاد زرند ایرانیان در قزوین رو در روی تیم پردیس قرار گرفت که این دیدار ۲ – ۲ مساوی به پایان رسید.
با این نتایج گهر زمین با ۳۵ و فولاد زرند با ۲۷ امتیاز به ترتیب در ردههای سوم و چهارم جدول باقی ماندند.