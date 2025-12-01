پخش زنده
سعید جلیلی در جمع روحانیون و علمای حوزههای علمیه ارومیه گفت: زرادخانههای قدرت انقلاب اسلامی حوزههای علمیه هستند که افرادی همچون امام خمینی رحمه الله علیه و رهبر معظم انقلاب را تعلیم و تربیت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در جمع علما و روحانیون حوزههای علمیه ارومیه با اشاره به این که حرکت امام یک حرکت جدید تمدن سازی در جهان بود گفت: مسئله تمدن سازی که امام آغاز گر آن بود یک تلاش همه جانبه میخواهد و پایگاه آن حوزههای علمیه و خاستگاه آن نیز آموزههای اصیل اسلامی بود.
سعید جلیلی با تاکید بر بازآموزی پیامهای امام خمینی رحمه الله تعالی علیه خصوصا پیامهای سالهای آخر زندگی شریف این شخصیت بزرگوار افزود: امام بسیج دانشجویی و طلبه را یکی از ضروریترین مباحث جامعه میدانستند و ماموریت مهمی برای روحانیون و علما در جامعه تعریف میکنند.
او ادامه داد: به فرموده امام طلاب علوم دینی و دانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان علمی خود از آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی باشند و از نفوذ افراد بیگانه جلوگیری کنند.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: حوزههای علمیه باید چهارچوبهای اصیل اسلام ناب را در اختیار افراد جامعه قرار دهند و بسیجیان نیز باید در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسلامی بوده و هستههای مقاومت را در کل جهان شکل دهند.
سعید جلیلی جهاد تبیین را یکی دیگر از مسئولیتهای مهم روحانیون و علما دانست و خاطرنشان کرد:جهاد تبیین به معنی کاری است که دشمنان را خشمگین و عصبانی کند و نقشههای شوم دشمنان را از بین برده و روایتهای کذب آنان را بی اثر کند.
او با بیان این که امروز ما در برابر یک جبهه جدی از استکبار جهانی و دشمنان قرار گرفتهایم گفت: دانشمندان شهید در واقع وظیفه خود را شناختند و با جهاد علمی به انقلاب اسلامی کمک کرده و آنچنان خشم دشمنان را برافروخته کردند که دشمنان با جنگنده به خانه او حمله میکنند.
نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به این که الگوی زن مسلمان ایرانی دشمنان را به چالش کشیده است افزود: دشمنان در برخی از موارد خود را حامی جامعه زنان معرفی کرده و اشک تمساح میریزند و در مواقعی نیز از کشتار بیش از ۶۰ هزار تن از زنان و کودکان در غزه حمایت میکنند.