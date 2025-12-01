با کمک یک خیر نیک نهاد، ۱۱ زندانی جرایم غیر عمد به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر ستاد مردمی دیه اصفهان گفت: این خیر با کمک ۵۳۷ میلیون تومان زمینه آزادی این تعداد زندانی را از بند فراهم کرد.

گرجی زاده افزود: این حرکت خیرانه به عنوان پیک شادی آور، علاوه بر ایجاد خوشحالی و نشاط خانواده‌های زندانیان جرایم غیر عمد، موجب جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی احتمالی برای فرزندان آنان هم می‌شود.

وی از عموم مردم و سازمان‌های مردم نهاد خواست، تا با پیوستن به پویش کمک به زندانیان نیازمند شرایط آزادی زندانیان و شادی خانواده آنان شوند.