رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۰۲ نقطه حادثه‌خیز در پایتخت شناسایی شده که ۱۸۹ نقطه آن با هدف کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور شهروندان برطرف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مصطفی زینی‌وند در تشریح اهداف طرحهای عمرانی پایتخت، گفت: طرح‌های عمرانی که در شهر اجرا می‌شود یا برای رفع گره‌های ترافیکی است، یا برای رفع نقاط حادثه‌خیز و یا برای انضباط‌بخشی در معابر. وقتی روان‌سازی ترافیک محقق شود، کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی هوا را نیز به همراه دارد.

وی با اشاره به طرحهای تکمیل شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ افزود: از ابتدای امسال، حدود ۱۱ طرح مهم شامل دوربرگردان‌های غیرهمسطح در بزرگراه شهید چمران، اجرای چپ‌گرد غیرهمسطح در محدوده فتح–باغستان، بهره‌برداری بخشی از طرح میدان سبلان، تکمیل دسترسی‌ها در بلوار اوشان، افتتاح زیرگذر جنت‌آباد–آبشناسان و بخش‌هایی از بزرگراه شهید بروجردی به بهره‌برداری رسید.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در مدیریت انحرافات ترافیکی تلاش کردیم ضمن رعایت ایمنی، بهترین مسیرهای جایگزین را انتخاب کنیم تا کمترین محدودیت برای شهروندان ایجاد شود.

زینی‌وند درباره طرحهای فعال فعلی نیز گفت: زیرگذر میدان سپاه، ادامه طرح میدان سبلان، دسترسی غیرهمسطح ستارخان–چمران، تقاطع الغدیر–بلوار معلم و تعریض پل کن از جمله طرح‌هایی هستند که در حال اجرا بوده و بخشی از آن‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در پایان با اشاره به آمار نقاط حادثه‌خیز تهران خاطرنشان کرد: آخرین پایش نشان داد از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۰۲ نقطه حادثه‌خیز در تهران شناسایی شده که ۱۸۹ نقطه آن برطرف شده است. بیشترین این نقاط در ورودی‌های شهر و بزرگراه‌های حاشیه‌ای مانند بزرگراههای شهیدان بابایی، یاسینی، لشگری، متوسلیان و بزرگراه آزادگان و بزرگراه امام رضا و همچنین بزرگراه‌های مرکزی همچون شهید چمران، شهید همت و امام علی قرار دارند.

وی تاکید کرد: از مدیریت شهری انتظار داریم تا پایان سال تعداد بیشتری از این نقاط رفع شود.