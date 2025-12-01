به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛جعفر صادقی پور معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی افزود: در هشت ماه گذشته، روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌ها، دوربرگردان‌ها و مناطق مسکونی ۱۷ نقطه از محور‌های ارتباطی استان به‌اجرا شده که برای این پروژه‌ها ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال در۱۳ نقطه دیگر روشنایی نقطه‌ای اجرا می‌شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی، خاطر نشان کرد: از جمله نقاطی که تاکنون در آنها روشنایی ایجاد شده می‌توان به محور ارومیه – سلماس (تقاطع سلطان‌آباد)، ارومیه – گلمان، ارومیه – مهاباد (تقاطع دیزج‌دول) و خوی – سلماس (تقاطع ملاجنود) اشاره کرد.

صادقی پور با اشاره به اینکه در این مدت ۴۷ کیلومتر حفاظ ایمنی در محور‌های ارتباطی استان نصب و بازسازی شده است، اظهار کرد: این میزان شامل بلوک مفصلی و گاردریل بوده که برای اجرای آن ۲۵۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی یادآور شد: محور‌های ارومیه – سلماس، ماکو – خوی و ارومیه – مهاباد از جمله مسیر‌های را شامل می‌شود که حفاظ ایمنی در آن اجرا و نصب شده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: این اقدامات با هدف کاهش تصادفات و افزایش ضریب ایمنی محور‌های مواصلاتی استان اجرا میشود و تا پایان سال نیز این عملیات تداوم دارد.