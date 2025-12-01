در آستانه فرارسیدن روز مجلس شورای اسلامی، نشست صمیمی رئیس مجلس با مدیران مسئول رسانه های کشور به مدت سه ساعت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این نشست، دیدگاهها و دغدغه های رسانه های کشور بیان و به آنها پاسخ داده شد.

مدیران رسانه ها در این جلسه به بیان برخی دغدغه های خود در قالب وظایف رسانه ای پرداختند.

مشکلات صنفی روزنامه نگاران و رسانه ها، افزایش گرانی کالا و خدمات، توجه به ایجاد رقابت در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ناترازی ها در بخش انرژی از جمله موارد مطرح شده بود.