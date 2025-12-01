معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: ۱۶ آذر (روز دانشجو) می‌تواند به فرصتی برای بیان مطالبات دانشجویی و ایجاد گفت‌وگویی سازنده تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وحید شالچی در نشست دبیران فرهنگی و اجتماعی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌های کشور در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به ضرورت ارتباط دولت با دانشگاه‌ها گفت: بر پایه دستورالعمل جدید، وزرا و مدیران ارشد دولت موظف به حضور در دانشگاه‌ها و گفت‌و‌گو با دانشجویان هستند.

معاون فرهنگی وزارت علوم، پرسشگری را حق مسلم دانشجویان دانست و دانشگاه را مناسب‌ترین بستر برای پاسخگویی مسئولان به این پرسش‌ها عنوان کرد.

آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز در این نشست با تأکید بر جایگاه فعالیت‌های فرهنگی در محیط‌های دانشگاهی گفت: ریشه بسیاری از مسائل دانشگاه‌ها فرهنگی است و چنانچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری بیشتری در این عرصه صورت می‌گرفت، با چالش‌های کمتری مواجه می‌شدیم.

وی تربیت درست، آموزش کارآمد و نقش‌آفرینی استادان را از ارکان اساسی حل مسائل فرهنگی برشمرد و افزود: استادان جوان باید علاوه بر آموزش تخصصی، مهارت‌های تربیتی و فرهنگی را نیز بیاموزند تا تأثیر بیشتری در ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود فضای فرهنگی دانشگاه داشته باشند.

گفتنی است در این نشست، دبیران فرهنگی و اجتماعی مناطق ده‌گانه دانشگاه‌های کشور، گزارشی از وضع منطقه خود، چالش‌های موجود و پیشنهاد‌های اجرایی ارائه کردند. همچنین بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و تقویت برنامه‌های فرهنگی مشترک تأکید شد.