برخورد با صنایع آلاینده در روزهای اضطرار آلودگی هوا شدت می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: پایشهای میدانی و برخط محیط زیست در دورههای هشدار آلودگی هوا افزایش یافته و تعطیلی صنایع آلاینده در روزهای اضطرار آلودگی هوا تشدید میشود.
منصور شیشهفروش افزود: با فعال شدن سامانه هشدار آلودگی هوا، فهرست واحدهای صنعتی، تولیدی، کارگاهی و معدنی که در رده آلاینده قرار میگیرند، به طور رسمی ابلاغ و این واحدها موظند، در بازه زمانی اعلامشده فعالیت خود را متوقف کنند.
وی ادامه داد: اجرای این تصمیم با نظارتهای میدانی اداره کل حفاظت محیط زیست است وگروه های پایش شبانهروزی هرگونه تخلف را در کمترین زمان مستندسازی و برای برخورد قانونی اعلام می کنند.
شیشه فروش گفت: در صنایع بزرگ سامانههای سنجش لحظهای نصب شده و وضعیت انتشار آلایندهها به صورت برخط بررسی میشود.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تمامی واحدهای صنعتی، معدنی، تولید آجر و بقیه مجموعههای مربوط موظف هستند، بنا بر زمانبندی تعیینشده اداره محیط زیست و بر اساس مفاد قانون هوای پاک، نواقص زیستمحیطی خود را برطرف کنند و گزارش پیشرفت برنامههای اصلاحی را به صورت مداوم به اداره کل حفاظت محیط زیست ارائه دهند.
شیشهفروش تاکید کرد: هدف از این اقدامات، کاهش پایدار انتشار آلایندهها و صیانت از سلامت شهروندان است و از صنایع خواست در اجرای تکالیف قانونی خود هیچگونه تأخیر یا سهلانگاری نداشته باشند.