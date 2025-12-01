رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای حمیدیه از اجرای عملیات خط‌کشی به طول ۱۲۰ کیلومتر در محور‌های حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران اسکندری سبزی با اشاره به اجرای عملیات خط‌کشی به طول ۱۲۰ کیلومتر در محور‌های اصلی و فرعی حوزه استحفاظی حمیدیه گفت: این اقدام یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حوزه راه ایمن‌سازی امسال است و با هدف افزایش ایمنی دیداری راه‌ها و ساماندهی تردد انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت خط‌کشی در کاهش تصادفات، افزود: این عملیات نقش حیاتی در هدایت بصری رانندگان، به‌ویژه در شب و شرایط نامساعد جوی دارد و از جمله پروژه‌های اولویت‌دار راهداری در سال جاری محسوب می‌شود.

اسکندری سبزی می‌گوید: در کنار این پروژه، اقدامات ایمنی دیگری نیز در محور اهواز–حمیدیه اجرا شده که شامل ایجاد سامانه روشنایی به طول ۲۰ کیلومتر و نصب نیوجرسی به طول ۵ کیلومتر است؛ طرح‌هایی که به‌طور مستقیم در کاهش خطرات و ارتقای ایمنی نقش دارند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای حمیدیه ادامه داد: لکه‌گیری و اجرای روکش حفاظتی اسلاری‌سیل به طول ۲۰ کیلومتر، چاله‌پرکنی به میزان ۸۰ تن و پاک‌سازی ۱۲ پل و ابرو نیز در محدوده راه‌ها انجام شده است.

وی از پایان عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی چمیم به طول ۲ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال خبر داد و اجرای شانه‌سازی و اصلاح شیب شیروانی به طول ۶ کیلومتر را از دیگر اقدامات تکمیلی اداره راهداری عنوان کرد.

وی در پایان تأکید کرد: مجموع این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت تردد و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای رانندگان و ساکنان منطقه انجام شده است.