کار برداشت ذرت علوفهای در ۵۰ هکتار از دشت حاصلخیز شهرستان چرام آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرام با بیان اینکه کار برداشت ذرت علوفهای و دانهای در حال انجام است گفت: پیش بینی می شود در هر هکتار ۷۰ تن محصول ذرت برداشت شود. البرز پاسدار افزود: امسال بهره بردارن ۳ هزار و ۵۰۰ تن ذرت تولید می کنند. وی ادامه داد: ذرت علوفهای نقش بسزایی در تامین خوراک دام و افزایش تولیدات فراوردهای دامی و لبنی داشته باشد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرام از اشتغالزایی ۲۰۰ نفر همزمان با برداشت ذرت علوفه ای خبر داد و گفت: محصول ذرت در اواخر مرداد ماه کشت و در نیمه دوم آبان تا آذر ماه برداشت می شود.
