مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بجنورد به پرونده قاچاق ۵۶ رأس دام زنده رسیدگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حمید رضا کفاش گفت: شعبه باتوجه به مستندات موجود در پرونده و نداشتن مجوز قانونی از دامپزشکی، علاوه بر ضبط دامهای کشف شده، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال جزای نقدی و باتوجه به موجود نبودن دامها، ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال به جزای نقدی اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.