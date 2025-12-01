به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حمید رضا کفاش گفت: شعبه باتوجه به مستندات موجود در پرونده و نداشتن مجوز قانونی از دامپزشکی، علاوه بر ضبط دام‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال جزای نقدی و باتوجه به موجود نبودن دام‌ها، ۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون ریال به جزای نقدی اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.