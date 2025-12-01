پخش زنده
بهزیستی این استان یزد موفق شده شمار متقاضیان پشت نوبت فرزند خواندگی را از ۹۰۰ نفر در دهه ۱۳۹۰ به حدود ۳۲۰ نفر کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل بهزیستی استان یزد از کاهش قابل توجه تعداد متقاضیان فرزندخواندگی در این استان خبر داد و اعلام کرد: صف انتظار که در دهه ۱۳۹۰ به حدود ۹۰۰ نفر رسیده بود، اکنون به حدود ۳۲۰ نفر کاهش یافته است.
نادر هومنیان اظهار داشت: تمام پروندههای مربوط به سال ۱۴۰۲ بررسی و تعیینتکلیف شده و بهزودی روند رسیدگی به پروندههای سال ۱۴۰۳ آغاز میشود.
وی با اشاره به وضعیت شیرخوارگاه یزد گفت: براساس قانون، هر استان تنها یک شیرخوارگاه دارد و در یزد نیز این مرکز فعال است. تعداد کودکان حاضر در شیرخوارگاه متغیر است، اما بهطور متوسط حدود ۲۰ کودک در این مرکز نگهداری میشوند.
مدیرکل بهزیستی یزد تصورات نادرست درباره وضعیت کودکان شیرخوارگاه را رد کرد و افزود: همه کودکان حاضر در شیرخوارگاه بیهویت یا رهاشده نیستند. گاهی پدر به دلیل اعتیاد یا مادر به علت بیماری امکان نگهداری موقت از فرزند را ندارد و کودک با حکم قضایی برای دورهای دو تا ششماهه در شیرخوارگاه اسکان داده میشود. پس از رفع مشکل، این کودکان دوباره به خانواده بازمیگردند و بنابراین قابل واگذاری نیستند.
به گفته هومنیان، میانگین ورودی کودکان به شیرخوارگاه از حدود ۱۸ نفر به نزدیک ۲۰ نفر افزایش یافته است؛ اما با این وجود، یزد در حوزه فرزندخواندگی عملکرد موفقی داشته است.
وی بیان کرد: سال گذشته ۳۰ کودک به خانوادههای متقاضی واگذار شد، اما از ابتدای امسال تاکنون تعداد واگذاریها به حدود ۵۰ مورد رسیده و امیدواریم این رقم تا پایان سال دو برابر سال گذشته شود.
مدیرکل بهزیستی استان درباره معیارهای بررسی متقاضیان گفت: سلامت روان، شرایط اقتصادی مناسب، نداشتن اعتیاد، سن ترجیحاً زیر ۴۵ سال و رعایت فاصله سنی منطقی از الزامات اصلی در فرایند پذیرش متقاضیان است.
وی افزود: ۶۰ درصد متقاضیان خواهان پذیرش دختران شیرخوار هستند.
هومنیان همچنین یادآور شد: طبق قانون، امکان واگذاری فرزند به دختران مجرد بالای ۳۰ سال نیز وجود دارد. البته اولویت با زوجین است، اما در صورت احراز شرایط لازم، زنان مجرد نیز میتوانند فرزندی را سرپرستی کنند.
این مقام مسئول هدف اصلی نظام فرزندخواندگی را «ایجاد محیطی امن، پایدار و سالم برای رشد کودکان» عنوان کرد.