آزادی ۱۲ زندانی لرستان بهمناسبت هفته بسیج
مدیر ستاد دیه لرستان با اشاره به آزادی ۱۲ مددجو در آذرماه گفت: کل بدهی دیه این افراد بالغ بر ۵ میلیارد تومان بود که به مناسبت هفته بسیج آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،توکل شاکرمی با اشاره به آزادی ۱۲ مددجو در آذرماه اظهار کرد: کل بدهی دیه این افراد بالغ بر ۵ میلیارد تومان بود که با پیگیریهای انجامشده، ۳ میلیارد تومان آن از طریق اعسار و یک میلیارد تومان باگذشت شاکیان ساماندهی شد.
به گفته وی همچنین مبلغ یک میلیارد تومان باقیمانده بهصورت بلاعوض پرداخت شد.
مدیر ستاد دیه لرستان با بیان آمار مددجویان تحت پوشش ستاد دیه لرستان، افزود: در حال حاضر حدود ۳۵۰ مددجوی دارای پرونده غیرعمد در استان وجود دارد که از این تعداد، ۱۲۰ نفر واجد شرایط دریافت کمک از ستاد دیه هستند.
شاکرمی تصریح کرد: از میان این ۱۲۰ نفر، ۱۰۰ نفر مرد و ۲۰ نفر زن هستند که امیدواریم با تداوم همکاری نهادهای مرتبط و خیران، زمینه آزادی آنان نیز در آینده نزدیک فراهم شود.
وی گفت: امیدواریم با تقویت سازوکارهای حمایتی، شاهد کاهش تعداد مددجویان در سالهای آینده باشیم.