به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری در نشست هماهنگی طرح ملی "سبا" با هدف ترویج مصرف بهینه انرژی و توانمندسازی گروه‌های هدف که با حضور مدیران عامل دو شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز، مجریان طرح سبا و کارشناسان حوزه مدیریت مصرف برق در محل شرکت توزیع برق استان برگزار شد، با بیان این که سه راهبرد برای سال آینده مد نظر وزارت نیرو و توانیر است، گفت: جهش در هوشمندسازی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی، سه هدف مهم ذیل ۱۴ مگاپروژه دوم بوده که قرار است در سال آینده اجرایی شود.

وی با بیان اینکه طرح ملی سبا (سفیران بهبود انرژی) ابلاغ شده از سوی شرکت توانیر، با هدف اصلاح الگوی مصرف در سطح استان آغاز می‌شود، افزود: این طرح با تمرکز بر آموزش بانوان شاغل، خانه‌دار و کودکان، به دنبال نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح انرژی در جامعه است.

خدری اضافه کرد: برای تثبیت پایداری شبکه برق، تغییر رفتار مصرفی مشترکان ضروری است و این مهم بدون نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه ممکن نخواهد بود.

این مقام ارشد صنعت برق استان با تأکید بر نقش کلیدی آموزش در دستیابی به اهداف ملی انرژی، خواستار تقویت همکاری نهاد‌های علمی و اجرایی شد و بر اهمیت مشارکت اجتماعی در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد.

محمد فراتی مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز نیز در این نشست با اشاره به برگزاری همایش طرح سبا در استان، گفت: طرح ملی سبا یک اقدام گسترده برای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه است که آموزش‌های متفاوتی در این طرح برای جامعه هدف که در ابتدا بانوان، کودکان و نوجوانان هستند، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: استمرار در اجرای طرح و تسری آن به نقاط مختلف، رمز موفقیت ما در نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی است و تاکنون اقدامات مؤثری در جهت طراحی و پیاده‌سازی آن انجام شده است.

همچنین الهام سلامت نیا، مجری طرح سبا در کشور نیز در این نشست با بیان اینکه این طرح حول دو محور اساسی بانوان به عنوان مدیران انرژی خانه و کودکان و نوجوانان به عنوان سفیران آینده انرژی ایران طراحی شده است، گفت: در قالب طرح سبا، دانش‌آموزان به‌عنوان سفیران بهینه‌سازی انرژی آموزش می‌بینند و فرهنگ مصرف درست انرژی را به خانواده‌ها منتقل خواهند کرد. این اقدام، گامی در مسیر سربلندی ایران و تحقق هدف ملی مصرف بهینه انرژی است.

سلامت نیا در ادامه اضافه کرد: بخش آموزشی ویژه بانوان توسط سفیران آموزش دیده و با بهره‌گیری از مباحث نوین علمی و ارتباطی، امکان گفتمان فرهنگی تازه‌ای را با کلیه بانوان در کشور به عنوان نخستین آموزگار عشق و فرهنگ و مدیران تمام وقت انرژی در خانه‌ها فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به محور کودکان و نوجوانان به عنوان سفیران آینده گفت: برای این جامعه هدف، علاوه بر تولید کتاب‌ها با بیان و مفاهیم نو و محتوا‌های آموزشی جذاب و نوآورانه، ارتباط مؤثری نیز از طریق «صفحه سبا» در سایت توانیر در حال پیاده‌سازی است.