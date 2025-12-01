به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول سی.بی.آر بهزیستی مراغه گفت: در این مسابقات ۱۰۰ نفر توان باب در رده سنی ۱۰ تا ۵۰ سال شرکت داشتند.

علی صدقی افزود: جشنواره در هفت رشته شامل دوز، لی لی، هفت سنگ، دال پلان، طناب کشی و ویلچر سواری برگزار شد و هدف از اجرای آن ارتقای سلامت، افزایش مشارکت اجتماعی و توانمندسازی معلولان روستایی است.

مسئول ورزش اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: این رقابت‌ها از مراغه آغاز و در پنج شهرستان استان برگزار خواهد شد.

مرتضی دیوباد افزود: نفرات برتر استانی به رقابت‌های کشوری اعزام خواهند شد.