مسابقه بازیهای بومی محلی ویژه افراد دارای معلولیت روستاها با عنوان جام بلند همتان در شهرستان مراغه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئول سی.بی.آر بهزیستی مراغه گفت: در این مسابقات ۱۰۰ نفر توان باب در رده سنی ۱۰ تا ۵۰ سال شرکت داشتند.
علی صدقی افزود: جشنواره در هفت رشته شامل دوز، لی لی، هفت سنگ، دال پلان، طناب کشی و ویلچر سواری برگزار شد و هدف از اجرای آن ارتقای سلامت، افزایش مشارکت اجتماعی و توانمندسازی معلولان روستایی است.
مسئول ورزش اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: این رقابتها از مراغه آغاز و در پنج شهرستان استان برگزار خواهد شد.
مرتضی دیوباد افزود: نفرات برتر استانی به رقابتهای کشوری اعزام خواهند شد.