در نشست استاندار کرمانشاه با گَرکانی، رئیس پژوهشکده سوانح و مهندس جودی، معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موضوعات مرتبط با توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری استان بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حبیبی استاندار کرمانشاه در این دیدار بر ضرورت شتاب‌بخشی به این طرح با هدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق تأکید کرد.

بر اساس آمارها، شهر کرمانشاه هزار و ۲۲۸ هکتار بافت ناکارآمد با جمعیت ۲۳۶ هزار نفر دارد و مجموع بافت‌های ناکارآمد استان ۲۰۸۶ هکتار با جمعیت ۴۰۸ هزار نفر برآورد می‌شود.

با اجرای طرح توانمندسازی این مناطق، زیرساخت‌های ورزشی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی توسعه خواهد یافت و دسترسی مردم به خدمات عمومی افزایش پیدا می‌کند.

در این نشست، مقرر شد پژوهشکده سوانح طبیعی با انجام مطالعات تخصصی، استان را در مسیر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی این مناطق همراهی کند.