مراسم افتتاحیه بخش معارفی چهل وهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم با حضور ۱۰۰ برگزیده از سراسر کشور و بخش بین الملل، در آستان امامزاده سیدعلی (ع) قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم افتتاحیه مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و بخش بینالملل ویژه طلاب و دانشجویان بینالمللی جامعةالمصطفی (ص) العالمیه به میزبانی استان قم امروز دوشنبه، ۱۰ آذر ماه در سالن همایش آستان مقدس امامزاده سیدعلی (ع) قم آغاز شد.
این مراسم با اجرای سیدوحید مرتضوی و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران بهصورت رسمی آغاز شد و سپس سیدمصطفی حسینی، قاری بینالمللی آیاتی از کلام الله مجید تلاوت کرد.
اجرای گروه مدیحهسرایی و همخوانی گروه حضرت معصومه (س) از دیگر بخشهای این مراسم است.
این رقابتها در سه رشته تفسیر قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه، معارف صحیفه سجادیه و بخش بینالملل ویژه طلاب و دانشجویان بینالمللی جامعةمصطفی (ص) العالمیه و با حضور متسابقان و قرآن دوستان، در حال برگزاری است.
در این دوره از رقابتها، ۱۹ نفر در معارف صحیفه سجادیه، ۲۴ نفر در معارف نهجالبلاغه و ۲۴ نفر در معارف قرآن به مرحله نهایی راه پیدا کردهاند و با توجه به بینالمللی بودن رقابت ها، ۳۳ نفر از بانوان و آقایان کشورهای مختلف، از جامعةالمصطفی (ص) العالمیه نیز به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت ۱۰۰ برگزیده در بخش ملی و بینالمللی با هم رقابت خواهند کرد.
گفتنی است، مرحله نهایی بخش معارفی چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم تا ۱۶ آذرماه جاری در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی استان قم و در سالن همایش امامزاده سیدعلی (ع) این شهر برگزار میشود.