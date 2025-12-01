رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های اخیر، حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی حفاظتی است که این تحول، گامی مهم در جهت حفظ سلامت خاک و پایداری تولید محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛کرامتی در همایش استانی روزجهانی خاک با اشاره به تلاش‌های مستمر فعالان این حوزه گفت: با وجود تلاش‌های گسترده کارشناسان و کشاورزان در استان، هنوز توجه کافی به اهمیت کشاورزی حفاظتی صورت نگرفته و همین موضوع تا حدودی باعث دلسردی فعالان شده است. وی افزود که هم‌اکنون سیاست‌های اعتباری و برنامه‌های اجرایی وزارتخانه به سمت توسعه کشاورزی حفاظتی و کشت مستقیم سوق داده شده‌اند.

رئیس جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: برای تحقق کامل این رویکرد، باید تغییراتی جدی در زمینه استفاده از ارقام زراعی، تکنیک‌های کشت، تغذیه گیاه و حفظ سلامت خاک انجام شود.

وی ادامه داد: به منظور مدیریت بهینه منابع، تأکید می‌شود که تهیه نقشه‌های مدیریتی خاک در دستور کار جدی ما قرار دارد و همچنین همکاری و هم‌افزایی کلیه بخش‌های تخصصی مرتبط با آب و خاک استان ادامه دارد.

کرامتی با اشاره به دستاورد‌های سه‌ساله اخیر افزود: همکاران مدیریت‌های جهاد کشاورزی در استان‌ها طی سه سال گذشته موفق به کسب رتبه‌های برتر در کشور شده‌اند که این دستاورد، خدمتی ارزشمند به حفظ سلامت خاک و توسعه پایدار کشاورزی است. وی تأکید کرد که تداوم پشتیبانی و توجه به برنامه‌های راهبردی، انگیزه فعالان این حوزه را افزایش خواهد داد.