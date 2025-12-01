پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان شازند از کشف ۵ هزار و ۹۰۰ لیتر سوخت قاچاق توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ "محمد رضایی" گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی توره و پاسگاه انتظامی جهار چریک شهرستان شازند طی عملیاتهای جداگانه ۲ دستگاه خودروی کامیونت و وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگیهای لازم، ضمن شناسایی خودروهای مورد نظر، در بازرسی مدارک خودروهای توقیفی متوجه شدند که خودروها حامل ۵ هزار و ۹۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق میباشند.
سرهنگ رضائی ارزش گازوئیلهای قاچاق را برابر نظر کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: در این رابطه ۲ نفر متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.