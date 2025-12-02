پخش زنده
آبان سال قبل پیامی از فضا به ایستگاههای زمینی ارسال شد، که فرستنده آن ماهوارهای بود ایرانی به نام هدهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هدهد و کوثر دو ماهواره بخش خصوصی که ۱۵ آبان سال قبل به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تزریق شدند.
دانشجویی که دردهه ۷۰ دغدغه تولید فناوری رو در دل دانشگاه حمل میکرد حالا مدیر شرکتی دانش بنیان است که در ساخت اولین ماهوارههای بخش خصوصی کشور با شرکتی در تهران مشارکت داشت.
اثر آن دغدغه دانشجویی، امروز خودش را در علمی نشان داده که بخش خصوصی ایرانرا وارد باشگاه فضایی جهان کرده است.
از نگاه این افراد، دانشجو فقط یک محصل نیست همان نگاه برای دانشجویان نسل امروز امید آفرین و شاید الگو است.
حالا دانشجویان دهه ۷۰ برنامههایی دارند برای تکمیل پرتاب موفق ماهوارههای آبان پارسال نسخه تکمیل شده ماهوارههای هدهد و کوثر دی ماه به فضا پرتاب می شود.