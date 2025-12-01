پخش زنده
رئیس کل دادگستری گیلان گفت: زندانیان با حرفه آموزی، با موفقیت به جامعه بازمی گردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مجید الهیان به همراه معاونان و مسئولان قضایی استانی و شهرستانی از بخشهای مختلف زندان لاهیجان بازدید و از نزدیک وضعیت زندانیان را ارزیابی کرد.
در این بازدید، گروه قضایی با زندانیان در بندها دیدار و به درخواستها، مشکلات و پیشنهادهای آنها در قالب میز خدمت رسیدگی کردند.
مجید الهیان رئیسکل دادگستری گیلان در حاشیه این بازدید با بیان اینکه رویکرد ما تقویت مسیر اصلاح و بازگشت افراد به زندگی سالم است، گفت: رسیدگی مستقیم به مسائل زندانیان در اولویت قرار دارد.
وی در بازدید از بخشهای اشتغال و حرفهآموزی، با اشاره به اهمیت یادگیری مهارت شغلی برای زندانیان، افزود: اشتغال و حرفهآموزی محور اصلی بازپروری این افراد است تا با موفقیت به جامعه بازگردند.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه ایجاد کارگاههای تخصصی و مهارتآموزی موجب توانمندسازی زندانیان و افزایش اعتمادبهنفس آنها شده است، گفت: آموزش زندانیان، با همکاری دستگاههای مختلف و نهادهای حمایتی توسعه یافته و فرصتهای کسب تجربه و درآمد را برای این افراد فراهم کرده است.