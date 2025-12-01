از آن به عنوان طلای خاکستری هم یاد می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کمبود منابع آبی شیرین، تالاب‌های خشک شده و چاه‌های بی‌آب، زنگ خطر را برای همه ما به صدا درآورده است.

اما کنار این بحران، راه حلی وجود دارد که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان "طلای خاکستری" یاد می‌کنند که آن پساب است.

به همت فناوران شرکتی دانش‌بنیان در اصفهان، پس از دو سال کار تحقیقاتی تصفیه خانه نسل پنجم پساب بومی سازی شد.

استفاده از پساب در فضای سبز شهر اصفهان امروز یکی راهبرد است.

ساخت تصفیه خانه جنوب اصفهان با ظرفیت ۴۰۰ لیتر بر ثانیه در حال اجراست و امروز بازچرخانی یک علم کاربردی است؛ علمی که پساب‌های صنعتی را هم تبدیل به ماده اولیه فولاد سازی کرده است.

کارشناسان اعتقاد دارند آب بازیافتی ارزان‌تر از آب شیرین است که می‌تواند راه کاری پایدار برای مدیریت شرایط خشکسالی و کمبود منابع آب‌ی در کشور باشد.