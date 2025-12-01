مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از ورود و تخلیه محموله ۶۰۰ تنی کود شیمیایی سوپر فسفات ساده در انبارهای این شرکت خبر داد.

محمدی گفت: با هدف

تأمین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز کشاورزان و حمایت از تولید محصولات اساسی

این محموله از دو کارخانه داخلی تأمین شده است.

وی افزود: این محموله بخشی از سیاست‌های حمایتی شرکت برای افزایش بهره‌وری اراضی و کاهش هزینه‌های تولید به شمار می‌رود.

به گفته او، فرآیند تأمین و حمل کودهای یارانه‌ای فسفاته شامل سوپر فسفات تریپل و سوپر فسفات ساده همچنان ادامه دارد.

محمدی ویژگی کود سوپر فسفات ساده ۱۶ درصد را تأمین مؤثر فسفر، تقویت رشد ریشه و افزایش باردهی عنوان کرد و افزود :

وجود گوگرد در این کود، با کاهش pH اطراف ریشه، کارایی سایر کودها را در خاک‌های قلیایی و آهکی استان افزایش می‌دهد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت: این کود با بهبود خواص فیزیکی خاک، جذب عناصر غذایی دیگر را نیز تقویت می‌کند.

او اعلام کرد: با آغاز کشت پائیزه تاکنون بیش از ۳۷۰۰ تن انواع کود فسفاته در استان توزیع شده است.

محمدی بر استمرار تأمین نهاده‌های موردنیاز کشاورزان در فصل زراعی جاری تأکید کرد.