به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران از عرضه نامحدود مرغ منجمد با قیمت مصوب در سراسر استان خبر داد و از جهاد کشاورزی خواست نسبت به معرفی مباشرین برای توزیع مرغ منجمد اقدام کنند.

تولایی گفت: مفاد قرارداد عرضه مرغ با قیمت مصوب باید به صورت کامل اجرا شود و هیچگونه قصور و کوتاهی در این زمینه از هیچ فردی پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: ماهیت کیف پول به همراه قرارداد‌هایی که در این رابطه منعقد شده است باید کاملا شفاف باشد تا بتوانیم برای آن تصمیم گیری درستی داشته باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران افزود: نقاط مثبت قرارداد کیف پول باید بررسی و تقویت شود تا اجرای درستی از آن داشته باشیم.

تولایی گفت: منافع کیف پول باید به همه مرغداران و فعالان صنعت طیور استان برسد.

وی با بیان اینکه با هرگونه تحمیل هزینه به صنعت طیور استان مخالف هستیم، تصریح کرد: با انحصارگرایی در حوزه‌های مختلف اقتصادی استان برخورد می‌کنیم و اگر منابعی وجود دارد همه باید از آن بهره‌مند شوند.