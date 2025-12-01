پخش زنده
رئیس اورژانس آذربایجانغربی با تشریح آخرین آمار تماسها و مأموریتهای اورژانس استان در آبانماه، از ثبت بیش از ۳۷ هزار تماس با سامانه ۱۱۵ خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ رضازاده با اشاره به حجم بالای تماسها با سامانه ۱۱۵ در آبانماه گفت: طی یک ماه گذشته، بر اساس آمارهای تجمیعی، ۳۷ هزار و ۸۵۶ تماس با سامانه ۱۱۵ ثبت شده که از این میان یک هزار و ۲۵۸ تماس به مشاوره تلفنی، دو هزار و ۸۶۲ تماس در قالب مزاحمت تلفنی و شش هزار و ۹۳ مورد تماس غیر اورژانسی یا بدون نیاز به اعزام آمبولانس بوده است.
رضازاده افزود: در حوزه عملیاتی، طی همین بازه زمانی ۱۰ هزار و ۳۲۵ مأموریت توسط پایگاههای اورژانس استان انجام شده است.
به گفته رئیس اورژانس استان، هشت هزار و ۸۴۹ نفر طی این مأموریتها خدمات فوری دریافت کردهاند که از این تعداد دو هزار و ۵۶۳ نفر مربوط به حوادث ترافیکی و شش هزار و ۲۸۶ نفر مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی ادامه داد: از مجموع مددجویان، پنج هزار و ۸۹۵ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۹۴۸ نفر نیز در محل درمان شدهاند.
رئیس اورژانس استان با اشاره به نقش تیمهای ویژه گفت:در آبانماه امسال ۸۴۲ مأموریت توسط موتورلانسها، ۱۰ مأموریت توسط اورژانس هوایی و ۵۴ مأموریت توسط اتوبوسآمبولانس پوشش داده شده است. این گستردگی عملیات نشان میدهد که اورژانس استان در تمامی شرایط عملیاتی فعال و آماده خدمترسانی است.
وی بااشاره به ارائه خدمات به نزدیک ۹ هزار مددجو در استان گفت: مجموعه اورژانس بهصورت شبانهروزی در آمادهباش کامل است.