مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان:طبق قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اسناد دفترچهای ممنوع است و و شرط رفع ممنوعیت خدماتی این اسناد، تبدیل به سند تکبرگ است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سیدمهدی هاشمی در این باره افزود:طبق قانون جامع حدنگار، امکان انتقال، در رهن قرار دادن، وثیقهگذاری و... اسناد دفترچهای وجود ندارد و شرط رفع ممنوعیت خدمات به این اسناد، تبدیل به سند تکبرگ با هزینه ناچیز و صرف وقت اندک است.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان با اشاره به مزایای حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تکبرگ، گفت: حدنگاری موجب آسایش خاطر مالکین و تضمین مالکیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی میشود و اسناد مالکیت حدنگار (تکبرگ) علاوه بر اینکه از املاک اشخاص در برابر جرایمی مانند زمینخواری، جعل و کلاهبرداری محافظت میکند، مانع از بروز اختلافات ملکی نیز میشود.
عضو شورای قضایی استان کرمان توضیح داد: اسناد مالکیت تکبرگ قابل جعل کردن نیستند و همچنین یکی از مهمترین ویژگیهای این اسناد، درج نقشه دقیق ملک است که حد و مرز املاک را برای همیشه ثبت میکند حتی اگر در اثر حوادث طبیعی، حدفاصل بین املاک (درب، دیوار و...) تخریب یا جابجا شود.
بگفته مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قانون به منظور الزام دارندگان این اسناد به تبدیل سند و دریافت سند تکبرگ، ضمانت اجرایی محکمی را پیشبینی کرده و در تبصره ذیل ماده ۱۱، ارائه همه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد مالکیت قدیمی را ممنوع و به اسناد دفترچهای را ممنوع خدمات کرده است.
هاشمی تاکید کرد: با توجه به اینکه اسناد مالکیت دفترچهای در گذشته با لحاظ ک همه فرآیندهای قانونی و اخذ استعلامات مربوطه صادر شده، برای تعویض به سند تکبرگ استعلامی از دیگر دستگاهها از جمله اوقاف، بنیاد مسکن، شهرداری و... صورت نمیگیرد.
وی افزود: تعویض اسناد دفترچهای همچنین مستلزم صرف هزینه بالایی نیست و در صورت وجود نقشه املاک در بانک جامع املاک، فقط هزینه برگ سند و حقوق دولتی معادل ۲۰۱ هزار و ۷۰۰ تومان دریافت میشود و در صورتی که ملک نیاز به نقشهبرداری داشته باشد با تمهیدات اندیشیده شده، با هزینه ۳۰۰ هزار تومان نقشهبرداری میشود.