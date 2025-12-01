فرماندار شهرستان نقده با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی توسط بانک‌ها، بر اهمیت بالای این طرح در حفظ جان و مال مردم مناطق روستایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ امیر عباس جعفری در جلسه کارگروه مقاوم‌سازی مسکن روستایی و شورای بانک‌های شهرستان با بیان اینکه هدف اصلی طرح تسهیلات مقاوم‌سازی مساکن روستایی بهسازی، نوسازی و افزایش مقاومت واحدهای مسکونی در برابر زلزله و سایر بلایای طبیعی است، افزود: رونق ساخت‌وساز استاندارد در مناطق روستایی، به‌ویژه در برابر بحران‌های طبیعی، نقش اساسی در افزایش امنیت جانی و مالی خانواده‌ها ایفا می‌کند.

جعفری افزود: مسکن، به‌ویژه در مناطق روستایی، یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار و رفاه اجتماعی است.

وی گفت: بانک‌ها باید با تسهیل شرایط، کاهش زمان بررسی پرونده‌ها و رفع موانع اداری، فضایی مساعد برای جذب بیشتر متقاضیان ایجاد کنند و از روند طولانی‌مدت فرآیند تأمین تسهیلات جلوگیری کنند.

وی در ادامه افزود: انتظار می‌رود با پیگیری‌های مستمر و همکاری بیشتر بانک‌ها، شاهد تسهیل چشمگیر در روند پرداخت وام‌های مقاوم‌سازی در سطح شهرستان نقده باشیم که این امر نه‌تنها به رونق ساخت‌وساز در مناطق روستایی کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش ایمنی و رفاه اجتماعی مردم خواهد شد.

فرماندار نقده اظهار امیدواری کرد با همکاری مشترک تمامی نهادهای مرتبط، از جمله بانک‌ها و بنیاد مسکن، این طرح ملی به‌طور کامل در شهرستان اجرایی شده و شرایط بهتری برای مردم روستاها فراهم آید.