به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم گرامیداشت ۱۷ شهید والامقام روستای کماچال آستانه‌اشرفیه به مناسبت هفته بسیج و با عنوان «هشت سال دفاع مقدس؛ ۱۲ روز مقاومت» با حضور مسئولان و مردم ولایتمدار روستای کماچال برگزار شد.

فرماندار آستانه‌اشرفیه در این مراسم با اشاره به نقش بی‌بدیل بسیج در عرصه‌های مختلف کشور گفت: امروز بصیرت و هوشیاری بسیج از گذشته نیز بالاتر است و تفکر بسیجی، عامل اصلی پیشرفت و پیروزی‌های کشور است.

رحمت حیدری‌نژاد با اشاره به «دفاع مقدس دوازده روزه» افزود: دشمن تصور می‌کرد با فشار‌های اقتصادی می‌تواند مردم را از نظام جدا کند؛ اما ملت ایران بار دیگر با وحدت و پیروی از رهبری، سیلی محکمی به دشمنان زدند.

وی گفت: قدرت ایران برگرفته از ایمان مردم، ولایت‌پذیری و بصیرت است، هر زمان در کنار رهبری بوده‌ایم، پیروز شده‌ایم، فرهنگ شهدا، از شهید خوش‌سیرت تا شهدای هسته‌ای، زنده و الهام‌بخش جامعه است.

در این مراسم چند تن از جانبازان دفاع مقدس نیز به روایتگری پرداختند و مراسم با مداحی و سینه‌زنی خاتمه یافت.