واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از ۱۷ روز تعمیرات میاندوره‌ای، به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابراهیم قلعه سری معاون تعمیرات و نگهداری شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت: واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره‌ای به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

او افزود: این واحد طبق برنامه به منظور انجام تعمیرات میاندوره‌ای و افزایش آمادگی برای تولید پایدار انرژی در زمستان پیش رو و تابستان سال آینده از مدار تولید خارج شده بود که پس از ۱۷ روز فعالیت فشرده تعمیراتی به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

معاون تعمیرات نیروگاه نکا با اشاره به لزوم آمادگی حداکثری واحدهای تولیدبرق، اقدامات انجام‌شده در این تعمیرات را برشمرد که شامل قلیاشویی ایرهیتر، تعمیرات درین پمپ توربین فشار قوی، جت پرشر کندانسور فرعی و تعمیر اکسپنشن‌های داکت خروجی دود بود.