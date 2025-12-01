به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آباده با هدف تشویق و تجلیل ممتازان تحصیلی در مراسمی از دانش آموزان شاهد و ایثارگر برتر تجلیل کرد.

در این همایش پس از تجلیل از دانش آموزان ممتاز، به صورت ویژه از پذیرفته شدگان رشته‌های پزشکی در سال جاری هم تقدیر شد.

این همایش با اجرای برنامه‌های فرهنگی و با حضور جمعی از مسوولان شهرستان در سالن بنیاد شهید وامور ایثارگران آباده برگزار شد.

هدف از برگزاری این همایش افزایش یادگیری و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان و ترغیب آنها برای تلاش و اهتمام بیشتر در زمینه یادگیری و پیشرفت تحصیلی بود.