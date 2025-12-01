سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: آمریکا با رفتارهایش به بزرگترین تهدید صلح و امنیت بین الملل تبدیل شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اشاره به استفاده آمریکا از تهدید و زور عریان در همه مناطق جهان گفت: در نیم کره غربی جهان، شاهد تکرار تهدید آمریکا علیه ونزوئلا و دیگر کشورهاحتی برزیل و مکزیک بودیم و تهدید اخیرا علیه ونزوئلا با اعلام بسته شدن حریم هوایی آن کشور، اقدامی مغایر با همه قوانین بین المللی به ویژه مقررات ایمنی هوانوردی است.

وی افزود: تهدید آمریکا درباره کشور‌های آفریقایی مثل این که آفریقای جنوبی حق ندارد در اجلاس گروه ۲۰ شرکت کند یا در غرب آسیا که به همدست نسل کشی در غزه و مشارکت در نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور‌های منطقه تبدیل شده از دیگر اقدام‌های ستیزه جویانه واشنگتن است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: در شرایط عادی، شورای امنیت سازمان ملل باید اقدام‌های آمریکا را به عنوان نقض فاحش صلح و امنیت بین المللی معرفی کند، زیرا تک تک این اقدام ها، نقض مهمترین اصول منشور ملل تلقی می‌شود.

آقای بقائی هشدار داد: اقدام آمریکا در استفاده از زور در نظام بین الملل درحال تبدیل شدن به الگو برای دیگران بازیگران شده که این، عادی سازی قانون شکنی بین المللی است و زیان این اقدام، متوجه تک تک کشور‌ها خواهد بود.