با هدف جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و کاهش مصرف بنزین، مرحله سوم دوگانه سوز کردن رایگان خودروها برای تمام خودروهای شخصی و عمومی آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به گفته سیدی , مدیر عامل شرکت توزیع نفت استان این طرح کاملا رایگان انجام می شود.
میر داود سیدی، مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل اظهار کرد: با هدف کاهش مصرف بنزین و بهینهسازی در این حوزه تلاش بر این است تا طرح دوگانهسوز کردن خودروهای عمومی و شخصی انجام شود.
وی افزود: در ۲ مرکز اردبیل ثبتنام از متقاضیان انجام میشود و ما تلاش میکنیم تا با راهاندازی سومین مرکز در پارسآباد، متقاضیان شمال استان را نیز تحت پوشش قرار داده و ارائهکننده خدمات مطلوب برای مراجعان باشیم.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل تصریح کرد: در این طرح که مربوط به خودروهای با مدل ۹۴ به بالا است، مراجعهکنندگان میتوانند خودروی خود را به سیستم سوخت سی. ان. جی با استاندارد و کیفیت مناسب مجهز کرده تا مصرف بنزین کاهش پیدا کند.
سیدی گفت: ما به رانندگان این اطمینان را میدهیم که کیت مورد نظر برای نصب خودروها از نسل چهارم بوده و با ایمنی بالا مخازن آن در کارگاهها به صورت استاندارد تهیه و فرآیند نصب نیز با رعایت تمامی موازین استاندارد انجام میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این فرآیند ثبتنام تا آخر آذرماه ادامه خواهد داشت و امیدواریم صاحبان خودروهای عمومی و شخصی از این فرصت استفاده کرده و به صورت رایگان خودروی خود را به سیستم دوگانهسوز مجهز کنند تا در مصرف بنزین آنها تعدیل بیشتری رخ بدهد.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل اضافه کرد: با مراجعه به سایت مورد نظر ثبتنام انجام شده و فرآیند قانونی نیز از طریق ۲ مرکز پیگیری میشود تا به محض اعلام سامانه و فراهم شدن زمینه برای افراد ثبتنام شده با مراجعه تدریجی فرصت نصب سیستم جدید سی. ان. جی فراهم میآید.
سیدی بیان کرد: تاکنون حادثه تلخی در استان اردبیل و از بابت نصب این سیستم در خودروها رخ نداده و تمام شرایط ایمنی نیز در این زمینه مورد توجه قرار میگیرد.
وی در ادامه یادآور شد: مدیریت بهینه مصرف سوخت و ارتقای فرهنگ صرفهجویی نیز در میان شهروندان و مردم امری اجتنابناپذیر است که همه باید به آن پایبند باشند.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل افزایش مصرف سوخت را زمینهساز هدررفت منابع ملی عنوان کرد و گفت: این امر هزینه خانوارها را نیز به شکل قابل توجهی افزایش داده از این رو مدیریت مصرف به ارتقای فرهنگ صرفه جویی در میان شهروندان بسیار ضروری به نظر میرسد.
سیدی به رشد ۱۳ درصدی مصرف بنزین در هشت ماهه گذشته نیز اشاره کرد و افزود: همکاری و مشارکت شهروندان در کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و حفظ منابع انرژی نقش مهمی را دارد و بدون همراهی مردم هیچ برنامهای تحقق پیدا نمیکند.
وی حفظ منابع انرژی و منابع ملی را به عنوان یک رسالت مهم یادآور شد و تصریح کرد: کاهش مصرف بنزین جز ضرورتها است و ما با استفاده بهینه از وسایل نقلیه میتوانیم به پایداری منابع انرژی، حفظ سرمایههای ملی و کاهش فشار بر منابع انرژی کمک کنیم.