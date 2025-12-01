رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی از آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات شورا‌ها و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و تاکید کرد که این انتخابات کاملاً به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، شرافتی‌راد، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی و رئیس ستاد انتخابات استان، در برنامه پرسمان صدا و سیما گفت: امسال تمرکز اصلی بر اجرای کامل فرآیند‌های الکترونیکی، تضمین سلامت انتخابات و تحقق چهار راهبرد کلیدی مقام معظم رهبری برای افزایش مشارکت مردمی خواهد بود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد‌های انتخابات در مرکز استان، شهر‌ها و بخش‌ها، گفت: تمام فرآیند‌های انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و کاندیدا‌ها دیگر نیازی به مراجعه حضوری به فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها ندارند و ثبت‌نام کاملاً آنلاین انجام خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی همچنین تأکید کرد که برای روستا‌هایی که با کمبود امکانات اینترنتی مواجه هستند، در بخشداری‌ها فضا‌های مناسب برای انجام این فرآیند‌ها فراهم خواهد شد.

شرافتی‌راد افزود: تمامی فرآیند‌های انتخابات، از جمله شمارش آرا و صورت‌جلسات، به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این امر به حذف خطا‌ها و تضمین صحت انتخابات کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف نهایی، برگزاری یک انتخابات باشکوه و بی‌نقص است گفت: تمام بستر‌های زیرساختی، هم در بحث فیبر نوری و هم در استقرار شعب، در استان در حال مدیریت است تا هیچ مشکلی در زمینه اینترنت نداشته باشیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی افزود: سلامت، قانون‌مداری، امنیت انتخابات و رقابت واقعی و عادلانه چهار راهبرد اصلی انتخابات است که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.

شرافتی راد گفت: استان خراسان جنوبی همواره بالاترین مشارکت در انتخابات‌ها را داشته و امیدواریم در این دوره نیز با مشارکت حداکثری مردم، به کوری چشم دشمنان، بیشترین تأثیر را در سرنوشت استان و روستا رقم بزنیم.