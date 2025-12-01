پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: ۱۸۲ هکتار اراضی ملی برای اجرای دو طرح در این شهرستان به مجریان طرح واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجعفر آفرین رعیت گفت: استفاده از ظرفیت و پتانسیل اراضی ملی و دولتی با واگذاری به مجریان و اجرای به موقع و صحیح طرحها در افزایش تولید در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال بسیار موثر است.
وی ادامه داد: مجریان موظف به اجرای به موقع طرحها طبق جدول زمانبندی میباشند و نحوه اجرای طرحها با بازدید مستمر عوامل نظارتی رصد میشود.
آفرین رعیت افزود: در آبان ماه سال جاری ۱۸۲ هکتار اراضی ملی برای اجرای دو طرح کشت زراعت و گندم به مجریان واگذار شد.