اساتید دانشگاه یاسوج در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان
دو نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه یاسوج در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.
مهدی نوری پور افزود: برای ششمین سال متوالی، دو عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج دکتر مهراورنگ قائدی و دکتر محمد زمانینژاد، در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتهاند.
نوری پور اضافه کرد: این فهرست که هر ساله توسط پایگاه معتبر Essential Science Indicators (ESI) منتشر میشود، شامل پژوهشگرانی است که آثار علمی آنان در سطح بینالمللی بیشترین میزان استناد را دریافت کرده و از نظر اثرگذاری علمی در میان یک درصد برتر پژوهشگران حوزه تخصصی خود قرار میگیرند.
وی ادامه داد: به استناد به خود (Self-Citation) در فرآیند انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر لحاظ نمیشود و انتخاب این افراد صرفاً بر اساس استنادات مستقل از سوی جامعه علمی جهان صورت میگیرد.