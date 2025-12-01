به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه یاسوج گفت: دو عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان طی سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

مهدی نوری پور افزود: برای ششمین سال متوالی، دو عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج دکتر مهراورنگ قائدی و دکتر محمد زمانی‌نژاد، در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفته‌اند.

نوری پور اضافه کرد: این فهرست که هر ساله توسط پایگاه معتبر Essential Science Indicators (ESI) منتشر می‌شود، شامل پژوهشگرانی است که آثار علمی آنان در سطح بین‌المللی بیشترین میزان استناد را دریافت کرده و از نظر اثرگذاری علمی در میان یک درصد برتر پژوهشگران حوزه تخصصی خود قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: به استناد به خود (Self-Citation) در فرآیند انتخاب پژوهشگران یک درصد برتر لحاظ نمی‌شود و انتخاب این افراد صرفاً بر اساس استنادات مستقل از سوی جامعه علمی جهان صورت می‌گیرد.