به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صداو سیما با حضور در فدراسیون کشتی از امکانات و بخش‌های مختلف فدراسیون از جمله سالن وزنه، موزه، سالن همایش ها، سالن چند منظوره، سالن اندیشکده، ساختمان هوش مصنوعی، ساختمان فیزیوتراپی، زمین پدل و اردوگاه تیم‌های ملی بازدید کرد و سپس در جمع ملی پوشان حاضر شد و چند دقیقه‌ای برای آنها صحبت کرد و از اقدامات و تلاش‌های علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی تشکر و با اهدا لوح تقدیر و یادبودی از زحمات رئیس فدراسیون و اهالی کشتی و ملی پوشان تقدیر کرد.