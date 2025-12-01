پخش زنده
رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت:نقش نظارتی شورا در تدوین بودجه سازمانها و مناطق مورد غفلت قرار نگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ توماج وحید افشار در صحن شورا، اظهار داشت: نقش نظارتی و کنترلی گری شورای اسلامی شهر در تدوین بودجه پیشنهادی سازمانها و مناطق شهری نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید بودجههای پیشنهادی واقع گرایانه باشد، تصریح کرد: امسال فراغت ذهنی در مدیریت شهری حاکم است و پیش بینی میشود بودجه پیشنهادی به صورت واقع بینانه تدوین شود.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: حضور اعضای ناظر در تدوین بودجه پیشنهادی سازمانها و مناطق ضروری است.
وحید افشار در ادامه به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اشاره و اعلام کرد: تا زمانی که خط ویژه برای اتوبوسها تعریف نشده و تردد اتوبوسها در خیابانها تسهیل پیدا نکند، همچنان اتوبوسها عامل ترافیک شهر خواهند بود.
وی با اشاره به آلودگی هوا، افزود: با توجه به باغ شهر بودن ارومیه، آلودگی هوای این شهر به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید مشوقهایی برای شهروندان جهت استفاده از حمل و نقل عمومی فراهم شود، گفت: با توجه به بالا بودن آمار خودروهای تک سرنشین در ارومیه، پیشنهاد میشود در زمان آلودگی هوا، اتوبوسها به صورت رایگان به شهروندان خدمات ارائه دهند.