پخش زنده
امروز: -
خودروی نوشماره همان خودروی تولید کارخانهای است که برای نخستین بار شمارهگذاری میشود و در چارچوب طرح جدید بنزین، حتی در صورت تعویض پلاک نیز این خودروها همچنان در زمره نوشماره قرار خواهند گرفت و مشمول سهمیههای بنزین با نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) نمیشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز اجرای طرح جدید سهمیهبندی بنزین، موضوع خودروهای نوشماره و چگونگی تخصیص سهمیه به آنها به یکی از دغدغههای اصلی مالکان خودرو تبدیل شده است. در این چارچوب تعریف خودروهای نوشماره و ملاک اعمال سیاستهای جدید بهصورت رسمی اعلام شده تا ابهامها برطرف شود.
طبق اعلام رسمی، خودرو نوشماره همان خودروی تولید کارخانهای است که برای نخستین بار شمارهگذاری میشود. در چارچوب طرح جدید، حتی در صورت تعویض پلاک نیز این خودروها همچنان در زمره نوشماره قرار خواهند گرفت و مشمول سهمیههای بنزین با نرخ اول (۱۵۰۰ تومانی) و نرخ دوم (۳۰۰۰ تومانی) نمیشوند.
اما پرسش دیگر این است که آیا به خودروهای نوشمارهای که کارت سوخت آنها پیش از این صادر شده، سهمیه تعلق نمیگیرد؟ بنا بر اطلاعرسانیهای اخیر، ملاک اعمال سیاست برای خودروهای شخصی نوشماره از زمان اجرای طرح خواهد بود.
تعویض پلاک بهمعنای نوشماره بودن نیست
کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نیز پیشتر با اشاره به این ابهام که آیا خودروهای کارکردهای که اقدام به تعویض پلاک میکنند نیز دیگر مشمول بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمیشوند و باید از بنزین با نرخ ۵ هزار تومان استفاده کنند، گفت: بنا بر تصویبنامه ابلاغشده هیئت وزیران، منظور از خودروی نوشماره داخلی خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه بیرون آمده است و برای نخستین بار پلاک میشود، نه اینکه تعویض پلاک باشد، بنابراین در صورتی که کسی تاکنون خودرویی نداشته و نسبت به خرید خودرو کارکرده اقدام کند، مشمول این بند نمیشود و میتواند بنزین را با همان سهمیههای نرخ اول و دوم دریافت کند.