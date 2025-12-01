به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛مرتضی پیری در چهارصد و سی و سومین جلسه صحن شورای اسلامی شهر با بیان اینکه در حال حاضر ضرورتی برای خرید اتوبوس‌های گازوئیل سوز و دیزلی برای شهر ارومیه وجود ندارد، گفت: باید مجموعه مدیریت شهری تجدید نظر در راستای نوسازی سیستم حمل و نقل عمومی را انجام دهد.

وی ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری می‌تواند با بهره‌مندی از امکانات منطقه آزاد ماکو، اقدام به جایگزینی حمل و نقل عمومی برقی کند.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه خرید اتوبوس‌های برقی برای این شهر را در راستای کاهش ترافیک شهری، چابکی حمل و نقل، کاهش آلودگی و... بسیار موثر دانست.

مرتضی پیری با اشاره به سیاست‌های اصلی شورای اسلامی شهر در راستای حمل و نقل عمومی، گفت: موضوع برون سپاری در سیستم حمل و نقل عمومی مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه علی رغم تصویب مصوبات گذشته در راستای اجرای طرح جامع حمل و نقل عمومی هیچ اقدامی صورت نگرفته است، گفت: تمرکز زدایی از مرکز شهر به ویژه خیابان عطایی در راستای کاهش ترافیک و آلودگی باید در اولویت کاری صورت گیرد.