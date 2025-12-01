پخش زنده
امروز: -
طرح پخت و توزیع نان سالم با استفاده از آرد کامل (سبوسدار) به صورت آزمایشی در ۱۰ واحد نانوایی تربت حیدریه آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کارگروه آرد و نان شهرستان تربتحیدریه اعلام کرد: این اقدام براساس مصوبه کارگروه آرد و نان شهرستان تربت حیدریه است و گام مهمی در ارتقای سلامت عمومی جامعه و ترویج فرهنگ مصرف نان مغذی محسوب میشود.
قادری افزود: در ماههای آینده با توجه به نتایج بازرسیها و استقبال مردم، تعداد واحدهای نانوایی تولیدکننده نان سبوسدار افزایش خواهد یافت.
او توسعه تدریجی این طرح را نشاندهنده تعهد مسئولان به گسترش آن و تضمین دسترسی آسان همه شهروندان به نان سبوسدار ذکر کرد و گفت: نظارت دقیق و مستمر بر کیفیت نان تولیدی و اجرای صحیح فرآیند پخت، از ارکان اصلی موفقیت این طرح به شمار میرود.
قادری همچنین با اشاره به مضرات مصرف نانهای سفید و کمفیبر، حرکت به سمت تولید و مصرف نانهای سبوسدار سرشار از فیبر، ویتامینها و مواد معدنی را اقدامی ضروری دانست و افزود: به زودی ۴۰ واحد نانوایی دیگر نیز به جمع توزیعکنندگان نان کامل در سطح شهرستان خواهند پیوست.