وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تشریح مسیر تحول مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارتخانه ، بر استقرار کامل ، برنامهریزی علمی و حرکت بهسوی ارتقای ساختاری تاکید کرد و گفت: سرمایهگذاری موتور محرک توسعه گردشگری است و این مرکز باید به جایگاه شایسته خود برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدرضا صالحیامیری امروز در دیدار با مدیران و کارشناسان مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارتخانه ، با ترسیم ضرورتهای تحول در این مرکز، بر آغاز مسیری سهلایه از استقرار، برنامهریزی و اجرا تاکید کرد و گفت: برای این مرکز افقی روشن ترسیم کردهایم. دوره نخست باید به تثبیت ساختار، تشکیلات، منابع و نیروی انسانی اختصاص یابد و تا زمانی که این پایه مستقر نشود، جهش بعدی ممکن نخواهد بود.
وی افزود: پس از آن، دوره تدوین استراتژی کلان دهساله آغاز میشود تا مشخص شود گردشگری ایران در ده سال آینده باید در کدام جایگاه قرار گیرد و مسیر سرمایهگذاری در چه مختصاتی هدایت شود. دوره سوم هم مرحله عمل و اجراست؛ مرحلهای که از سال آینده این مرکز به صورت مستقل ارزیابی خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به نقش آیندهساز مرکز سرمایه گذاری و امور اقتصادی در ساختار وزارتخانه گفت : جایگاهی که برای این مرکز متصور هستیم، جایگاه یک معاونت تمامعیار است و هدف ما این است که سال آینده این مرکز به معاونت اول وزارتخانه تبدیل شود. تحقق این هدف مستلزم تکمیل استقرار، تقویت بدنه کارشناسی و جهتگیری برنامهای است. سایر معاونتها نیز باید بتوانند از ظرفیتهایی که این مرکز ایجاد میکند بهرهمند شوند.
صالحی امیری با تاکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به سرمایهگذاری افزود : باید از هماکنون برای دهه آینده برنامهای جامع داشته باشید؛ برنامهای که تعامل با بانکها، صندوقها، دستگاههای اجرایی، قوانین و مشوقهای سرمایهگذاری را با افقنگری سامان دهد و در دو برش پنجساله و یکساله اجرایی شود. تجربه سالهای گذشته به ما نشان داده که حذف یا تضعیف بخش سرمایهگذاری خطای استراتژیک است و امروز باید این مسیر را با استحکام و شفافیت احیا کرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به محدودیتهای بودجهای دولت گفت : میانگین تخصیص بودجه دولتی تاکنون تنها ۱۲ درصد است و طبیعی است که تکیه بر منابع خارج از دولت اهمیت بیشتری پیدا میکند. یکی از ظرفیتهای مؤثر، استفاده از بودجه توازن در اختیار نمایندگان است. اگر ظرفیت استانداران، نمایندگان و وزارتخانه کنار هم قرار گیرد، پروژههای مهم و راهبردی بهسرعت قابل اجرا خواهد بود و این مدل همکاری میتواند راهگشا باشد.
صالحیامیری با تاکید بر آمادگی وزارتخانه برای تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری گفت: پروژهها، طرحهای توجیهی و منابع لازم باید از هماکنون آماده شود. با یک برنامهریزی منسجم و با همراهی استانداران و نمایندگان، میتوانیم پروژههای اولویتدار را با سرعت بیشتری پیش ببریم. آینده سرمایهگذاری در وزارت میراثفرهنگی روشن است و این مرکز باید در خط مقدم این آینده قرار گیرد.