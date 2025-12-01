پخش زنده
سرپرست منطقه یک شهرداری اهواز گفت: مجموعه مدیریت شهری پیش از بارشهای پیشرو در آمادگی کامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سواری اظهار کرد: با توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی برای بارندگیهای پیشرو، مجموعه شهرداری منطقه یک تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از آبگرفتگی معابر و نقاط حساس انجام داده است و در آمادگی کامل قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه افزود: لایروبی و پاکسازی کانالها، بهسازی مسیرهای آبهای سطحی و آمادهسازی آبراهها پیش از بارشها صورت گرفته است تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
سواری درباره تجهیزات مورد استفاده عنوان کرد: ماشینآلات سنگین و سبک، پمپهای اسپی و سایر امکانات مورد نیاز در حالت آمادهباش قرار دارد تا در صورت وقوع بحران، به سرعت وارد عمل شوند.
سرپرست منطقه یک شهرداری اهواز با تأکید بر اهمیت آمادگی پیش از بارشها بیان داشت: هدف اصلی شهرداری منطقه یک، کاهش مدت زمان مانداب و کنترل شرایط در کوتاهترین زمان ممکن است تا شهروندان با کمترین مشکل روبهرو شوند.
وی تاکید کرد: این آمادگیها نشاندهنده اهتمام جدی مدیریت شهری برای مقابله با پیامدهای بارندگی و حفظ آرامش و ایمنی شهروندان است.