فرماندار شهرستان ماکو به همراه دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آذربایجانغربی، مدیر انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان از محل پیشنهادی احداث ساختمان شعبه اتاق بازرگانی ارومیه در بازرگان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛در جریان این بازدید، تاجفر فرماندار شهرستان ماکو با تأکید بر ظرفیتهای راهبردی منطقه، ایجاد زیرساختهای نوین خدمات بازرگانی را عاملی برای ارتقای توان صادراتی و حمایت از فعالان اقتصادی برشمرد و اعلام کرد: این فرمانداری از توسعه نهادهای تخصصی همچون اتاق بازرگانی در راستای تقویت چرخه تولید و تجارت استقبال میکند.
ابراهیم حقجو دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آذربایجانغربی، نیز با اشاره به نقش محوری ماکو در مسیرهای تجاری و ترانزیتی، راهاندازی و احداث ساختمان شعبه اتاق بازرگانی ارومیه در این شهرستان را اقدامی مؤثر در جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی و افزایش کیفیت خدمات به فعالان بخش خصوصی دانست.
لازم به ذکر است: در این بازدید بر فعال شدن شعبه اتاق بازرگانی، ارائه خدماتی همچون صدور و تمدید کارت بازرگانی، صدور گواهی مبدأ و مشاورههای تخصصی به بازرگانان سرعت و دقت بیشتری خواهد یافت تصریح شد.