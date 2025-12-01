پخش زنده
حکم جمعآوری پمپاژ غیرمجاز از رودخانه ماربر در سمیرم اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر منابع آب شهرستان سمیرم گفت: با هدف صیانت از منابع آبی و مقابله با برداشتهای غیرمجاز از رودخانهها، حکم جمعآوری پمپاژ غیرمجازمتعلق به برخی از کشاورزان عشایر از رودخانه ماربر در منطقه پادنا سمیرم به اجرا درآمد.
روح اله اکبری افزود: در ادامه این عملیات، موتور دیزل ولوو شش سیلندر به همراه پمپ هشتطبقه شش اینچ از محل جدا شد و پس از بارگیری، برای نگهداری و اقدامات بعدی به محل سد حَنا انتقال یافت.
وی گفت: از سال ۱۳۸۸ بارها برای جمعآوری این پمپاژ تلاش شد، که به دلیل ممانعت کشاورزان اجرای این عملیات با دشواری مواجه شده بود، اما در این مرحله با همکاری مؤثر مراجع انتظامی، پرونده با موفقیت مختومه شد.