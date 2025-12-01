پخش زنده
رییس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه از تشدید پایشهای شبانه در نقاط حساس این پارک بهمنظور جلوگیری از تخلفات زیستمحیطی و شکار غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛بهزاد شیرپنجه گفت: در هفتههای اخیر بنا بر شواهد میدانی و افزایش حساسیت زیستگاهها، تیمهای یگان حفاظت با تمرکز ویژه بر مسیرهای منتهی به جزایر و محلهای احتمال ورود افراد متخلف، برنامههای پایش و گشتزنی شبانه را بهصورت مستمر و هدفمند اجرا میکنند.
وی افزود: این پایشها با مشارکت نیروهای مستقر در پاسگاههای محیطبانی، همراه با استفاده از تجهیزات روشنایی، دوربینهای دید در شب و تقویت گشتهای مشترک، توانسته میزان حضور متخلفان احتمالی را به شکل محسوسی کاهش دهد.
شیرپنجه با اشاره به شرایط شکننده زیستگاههای پارک ملی دریاچه ارومیه اظهار کرد: هرگونه ورود غیرمجاز، ایجاد مزاحمت برای حیاتوحش، یا اقدام به شکار میتواند به جمعیت گونههای حساس این منطقه آسیب بزند؛ به همین دلیل، اقدامات حفاظتی با جدیت ادامه دارد.
رئیس پارک ملی دریاچه ارومیه تأکید کرد: همکاری جوامع محلی و گزارش مردمی نقش مؤثری در کنترل تخلفات دارد و شهروندان میتوانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند