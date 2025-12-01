پخش زنده
امروز: -
برای نخستین بار در کشور، داروی «ترامادول هیدروکلراید» به دست متخصصان ایرانی تولید و در مراسمی با حضور جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی گودرزی، مدیرعامل شرکت تولید مواد اولیه دارو، با اشاره به تولید این ماده اولیه دارویی گفت: با توجه به نیاز شرکتهای داروسازی، سالانه ۶۰ تن از این محصول با ارزبری بالا وارد میشد، اما اکنون برای اولین بار در کشور تولید شده است.
وی افزود: داروهای حاوی ترامادول هیدروکلراید برای تسکین دردهای متوسط تا نسبتاً شدید استفاده میشوند و معمولاً برای دردهای ناشی از جراحیها، ارتوپدی و شرایطی مانند سزارین کاربرد دارند.
گودرزی گفت: تولید ترامادول هیدروکلراید شامل چند مرحله سنتز است که در آن از حدواسط شیمیایی بصورت نمک استفاده میشود. این حدواسط باید از نظر خلوص، ایزومری و ناخالصیهای آلی کاملاً کنترل شود و کیفیت ماده حدواسط نقش کلیدی در ایمنی و اثربخشی محصول نهایی دارد.
وی گفت: تولید این محصول در کشور، سالانه یک میلیون دلار صرفهجویی ارزی خواهد داشت.
مدیرعامل این شرکت همچنین از تولید داروی کترولاک ترومتامین تزریقی غیر استریل خبر داد و گفت: این محصول یکی از مهمترین داروهای ضد درد غیرمخدری است که برای کنترل دردهای متوسط تا شدید حاد استفاده میشود و میتواند بدون ایجاد وابستگی و عوارض مخدرها، جایگزین بسیاری از مسکنهای قوی در اتاق عمل و بخشهای اورژانس باشد.
وی افزود: پودر تزریقی غیر استریل تولید شده در کشور، پس از انجام استریلیزاسیون در کارخانههای دارای خطوط اسپتیک به شکل آمپول تزریقی عرضه میشود.
گودرزی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۳۵۰۰ کیلوگرم از این محصول وارد کشور شده و اکنون با تولید آن میتوان بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال صرفهجویی ارزی داشت.
در این مراسم اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به همراه مدیران گروههای سرمایهگذاری، از خط تولید جدید داروی ایبوپروفن نیز بازدید کردند.