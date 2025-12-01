به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛مختار خانی گفت: این جلسه به ریاست مرتضی منافی و با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، معاونین شهردار، شهرداران مناطق و سایر اعضای کمیسیون در محل سالن جلسات شورای شهر ارومیه برگزار شد.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت کیفی هوای شهر ارومیه از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ با ۳۴ ماده، ۳۹ تبصره، ۱۴ آیین‌نامه و ۱۲ دستورالعمل تصویب شده و ۲۳ دستگاه در سطح ملی و استانی مستقیماً مجری قانون هوای پاک هستند، ولی متأسفانه تاکنون به دلایل مختلف از جمله عدم تأمین منابع مالی، موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و نیز در اولویت نبودن آلودگی هوا، این قانون به‌طور کامل اجرا نشده است.

مختار خانی در پایان از همه دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون خواست: در جهت رعایت حقوق عامه و همچنین حفاظت از محیط زیست و سلامت جامعه، نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام نمایند.