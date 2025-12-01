پخش زنده
امروز: -
سازمان لیگ برتر فوتبال برنامه مسابقات هفتههای چهاردهم تا هفدهم لیگ برتر را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ براساس اعلام سازمان لیگ، سپاهان در هفته چهاردهم روز دوشنبه ۲۴ آذر از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مهمان فولاد خوزستان است.
طلاییپوشان در هفته پانزدهم روز شنبه ۶ دی از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه نقشجهان میزبان چادرملو اردکان هستند و در هفته شانزدهم روز شنبه ۲۷ دی از ساعت ۱۶ در ورزشگاه نقشجهان از ملوان بندرانزلی میزبانی میکنند.
شاگردان محرم نویدکیا در هفته هفدهم روز جمعه ۳ بهمن از ساعت ۱۶:۴۵ نیز در ورزشگاه شهر قدس مهمان پرسپولیس هستند و در دیدار معوقه هفته دهم روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه نقشجهان به دیدار استقلال میروند.