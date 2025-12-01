به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، پیکر مطهر شهید خدمت، آتش‌نشان فداکار محسن میرشکار که جان خود را برای نجات شهروندان کرمانی فدا و نام و یاد خود را برای همیشه جاودانه کرد امروز (دوشنبه) با حضور مسئولان و اهالی دیار کریمان از شهرداری کرمان تا مصلای امام‌علی (ع) تشییع شد.

قبل از تشییع پیکر آتش نشان شهید میرشکار آیین وداع با این شهید خدمت و آتش‌نشان فداکار و خدوم در شهرداری کرمان و میدان شورا برگزار شد.

در پی حادثه در طرح فاضلاب شهری کرمان ،آتش نشانان چمعه گذشته بعد از نجات جان ۲ شهروند، خود دچار مشکل شدند که در این راستا محسن میرشکار، آتش‌نشان فداکار، در راه خدمت جان باخت و ۲ آتش نشان دیگر نیز راهی بیمارستان شدند که البته یک شهروند گرفتار نیز در اعماق کانال جان خود را از دست داد.

در این حادثه گاز گرفتگی چاه طرح انتقال فاضلاب شهری در بزرگراه یادگار امام کرمان، جان ۲ شهروند نجات یافت و یک نیروی آتش‌نشان به شهادت رسید؛ همچنین حال ۲ نیروی آتش‌نشان حاضر در این عملیات، وخیم گزارش شده است.