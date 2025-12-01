بمنظور سامان دهی سیمای شهری و در پاسخ به مطالبات مردمی، عملیات عمرانی بهسازی معابر عمومی و گذرگاه‌های اصلی و فرعی تکاب شتاب روز افزونی بخود گرفته است.

تسریع در عملیات عمرانی بهسازی معابر عمومی و گذرگاه‌های اصلی و فرعی تکاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛محمد باقر رستمی شهردار تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:طی ۸ ماهه نخست سالجاری برای آسفالت و بهسازی معابر تکاب ۱۵ هزارتن آسفالت به ارزش ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

رستمی افزود: همچنین ۵ هزار متر مربع سنگ فرش معابر به ارزش ۶ میلیارد تومان و ۱۶ کیلومتر جدول گذاری به ارزش ۱۶ میلیارد تومان در مناطق مختلف شهری انجام شده است.

وی گفت: برای تجهیز وسایل بازی بوستان‌های شهری ۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

شهردار تکاب گفت: برای تجهیز و خرید ماشین آلات عمرانی ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده که شامل یکدستگاه لودر، ۶ دستگاه نیسان و اورهال کلیه ماشین الات شهرداری است.

وی افزود: تکمیل مسیر کمر بندی، رفع معضل سد معبر در سطح شهر و تسهیل رفت و آمد خودرو‌ها در خیابان‌ها از مطالبات بحق شهروندان است که در تلاش برای حل این مسائل هستیم.